Ateliers seniors: Ballade urbaine Lundi 20 mars 2023, 14h00 Départ devant le CCASS Promenons nous ans la ville ————————— Une ballade d'une heure et demi dans la ville qui va vous permettre d'identifier les obstacles et de vous interroger sur vos pratiques au quoti Départ devant le CCASS 18 place du Languedoc Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Départ devant le CCASS 18 place du Languedoc Promenons nous ans la ville Une ballade d’une heure et demi dans la ville qui va vous permettre d’identifier les obstacles et de vous interroger sur vos pratiques au quotidien (postures, utilisation des équipements, chaussures,…) L’animateur mettra en situation les personnes dans ses déplacements et ses gestes quotidiens (déplacement avec un caddie pour les courses, porter des sacs, comment monter et descendre de sa voiture en toute sécurité…). Il vous renseignera sur les bons gestes ou amélioration possible afin de limiter le risque de chutes. Renseignements et inscription (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires 14h à 16h Détails sur le lieu: Départ devant le CCASS 18 place du Languedoc

