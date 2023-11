DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS Départ devant la mairie de Châtel-sur-Moselle Châtel-sur-Moselle, 25 novembre 2023, Châtel-sur-Moselle.

Châtel-sur-Moselle,Vosges

Le défilé de Saint-Nicolas partira le 25 novembre à 17h depuis la mairie de Châtel-sur-Moselle jusqu’au Centre Culturel de Nomexy.. Tout public

Samedi 2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Départ devant la mairie de Châtel-sur-Moselle

Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est



The Saint-Nicolas parade will start at 5pm on November 25 from the Châtel-sur-Moselle town hall to the Centre Culturel in Nomexy.

El desfile de Saint-Nicolas comenzará a las 17.00 horas del 25 de noviembre desde el ayuntamiento de Châtel-sur-Moselle hasta el Centre Culturel de Nomexy.

Der Nikolausumzug startet am 25. November um 17 Uhr vom Rathaus in Châtel-sur-Moselle bis zum Kulturzentrum in Nomexy.

