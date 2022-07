Exposition – Bicentenaire de la naissance d’Eugène Guillaume Départ devant la chapelle des Ursulines Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Une sélection inédite des œuvres d’Eugène Guillaume sera proposée dans le décor de la chapelle des Ursulines. Départ devant la chapelle des Ursulines 3 rue Piron 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté La ville de Montbard est propriétaire, depuis 1945, du fonds d’atelier du sculpteur Eugène Guillaume (1800-1905, grand prix de Rome, Directeur de l’Ecole des Beaux-arts de Paris et de l’Académie de France à Rome). Sa maison natale fait face à la chapelle et au couvent des Ursulines dans lesquels sont conservés près de 70 œuvres en plâtre, marbre ou pierre, dont certaines ont servi de modèle avant la fonte en métal. Ses œuvres sont conservées dans de grands musées nationaux et ses sculptures ornent des monuments manifestes du XIXe siècle : opéra Garnier, Muséum national… Une sélection inédite de ses œuvres sera proposée dans le décor de la chapelle des Ursulines.

