Lourdes sera le point de départ de l'étape 18 du Tour de France 2022, le jeudi 21 juillet !

La dernière explication de montagne, pensée sur un format dynamique, est aussi celle de tous les possibles. Défaillances, coups d'éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu'il s'agit d'enchaîner sans le moindre répit les ascensions aux cols d'Aubisque, de Spandelles, inédit sur le Tour, et enfin la montée d'Hautacam. Si les positions ne sont pas déjà figées, la grande bataille du Tour peut se jouer sur cet ultime acte pyrénéen.

