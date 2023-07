Parcours Découverte de Bazainville Départ depuis l’école des Grès Bazainville Catégories d’Évènement: Bazainville

Yvelines Parcours Découverte de Bazainville Départ depuis l’école des Grès Bazainville, 17 septembre 2023, Bazainville. Parcours Découverte de Bazainville Dimanche 17 septembre, 14h30 Départ depuis l’école des Grès Pensez à charger votre smartphone ou votre tablette, ils vous seront indispensables ! Grâce à votre smartphone ou tablette partez à la découverte du village en plusieurs étapes sur environ 4km (les Grès, lavoir, église, Prieuré, mairie, fermes, Franc Moreau…).

Départ parking de l’école des Grès, 16 Av. des Tilleuls, entre 14h30 et 16h.

Arrivée à l’Atelier, 83 route de Tacoignières, où un gouter sera offert aux participants.

Durée estimée : environ 2h. Départ depuis l’école des Grès 16 avenue des Tilleuls 78550 Bazainville Bazainville 78550 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

