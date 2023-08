Octobre rose Départ de Port Guillaume Dives-sur-Mer, 29 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer du sein, l’intercommunalité Normandie Cabourg Pays d’Auge s’investit au travers d’animations ! Les plus sportifs peuvent s’inscrire pour un parcours de 10 km en courant ou 5 km en marchant, au départ de Port Guillaume. Vous pourrez aussi vous promener dans les centres-villes afin d’admirer les vitrines parées de rose ! Bulletins à récupérer et déposer à Houlgate Immobilier ou aux Domitys de Cabourg et de Dives-sur-Mer..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Départ de Port Guillaume

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



As part of the campaign to combat breast cancer, the Normandie Cabourg Pays d’Auge intercommunality is getting involved with a number of events! Sports enthusiasts can sign up for a 10 km run or 5 km walk, starting in Port Guillaume. You can also take a stroll through the town centers to admire the shop windows decked out in pink! Ballots can be picked up and dropped off at Houlgate Immobilier or at Domitys in Cabourg and Dives-sur-Mer.

En el marco de la campaña de lucha contra el cáncer de mama, la intermunicipalidad Normandie Cabourg Pays d’Auge se compromete con diversas actividades Si le apetece hacer deporte, puede apuntarse a una carrera de 10 km o a una marcha de 5 km con salida en Port Guillaume. También puede pasear por el centro de las ciudades y admirar los escaparates engalanados de rosa Los formularios pueden recogerse en Houlgate Immobilier o Domitys en Cabourg y Dives-sur-Mer.

Im Rahmen der Kampagne zur Bekämpfung von Brustkrebs engagiert sich die interkommunale Organisation Normandie Cabourg Pays d’Auge mithilfe von Animationen! Die Sportlichsten können sich für eine 10 km lange Laufstrecke oder eine 5 km lange Walkingstrecke anmelden, die in Port Guillaume beginnt. Sie können auch in den Stadtzentren spazieren gehen, um die rosafarbenen Schaufenster zu bewundern! Stimmzettel können bei Houlgate Immobilier oder den Domitys in Cabourg und Dives-sur-Mer abgeholt und abgegeben werden.

