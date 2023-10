40ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes Départ de Lourdes – Arrivée à Tarbes Tarbes, 19 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Événement qualificatif pour les championnats de France, organisé par le Tarbes Pyrénées Athlétisme, avec le concours du Lourdes Roller.

SEMI-MARATHON 21.1 km

Epreuve sur route ouverte aux coureurs, rollers, handbike au départ de Lourdes

9h10 – Rollers Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

9h20 – Handisports Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

9h30 – Coureurs Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

COURSE ET MARCHE 12 km

Epreuve ouverte aux coureurs et aux marcheurs au départ de Lanne

9h00 – Coureurs 12 km, salle des fêtes de Lanne

9h05 – Marcheurs 12 km , salle des fêtes de Lanne

Bon à savoir : TRANSPORT

L’organisation, en partenariat avec la SNCF et la Région Occitanie, met à disposition des participants un moyen de transport gratuit de Tarbes vers les lieux de départ.

>> Tous les RENSEIGNEMENTS sur le site internet Tarbes Pyrénées Athlétisme.

Départ de Lourdes – Arrivée à Tarbes

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Qualifying event for the French Championships, organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme, in conjunction with Lourdes Roller.

SEMI-MARATHON 21.1 km

Road race open to runners, rollerbladers and handbikers, departing from Lourdes

9h10 ? Rollerblading Half-marathon, Place Capdevielle, Lourdes

9h20 ? Handisports Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes

9h30 ? Runners Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes

RUNNING AND WALKING 12 km

Event open to runners and walkers, starting from Lanne

9h00 ? Runners 12 km, salle des fêtes de Lanne

9h05 ? Walkers 12 km, Lanne village hall

Good to know : TRANSPORT

The organization, in partnership with the SNCF and the Occitanie Region, provides free transport from Tarbes to the starting points.

>> All INFORMATION on the Tarbes Pyrénées Athlétisme website

Prueba clasificatoria para los campeonatos de Francia, organizada por Tarbes Pyrénées Athlétisme, con el apoyo de Lourdes Roller.

SEMIMARATÓN 21,1 km

Carrera en carretera abierta a corredores, patinadores y handbikers, con salida en Lourdes

9h10 ? Medio Maratón en patines, Place Capdevielle, Lourdes

9h20 ? Media maratón Handisports, plaza Capdevielle de Lourdes

9h30 ? Runners Medio maratón, plaza Capdevielle en Lourdes

CORRER Y CAMINAR 12 km

Evento abierto a corredores y caminantes, con salida desde Lanne

9h00 ? Corredores 12 km, ayuntamiento de Lanne

9h05 ? Corredores de 12 km, en el ayuntamiento de Lanne

Conviene saber : TRANSPORTE

Los organizadores, en colaboración con la SNCF y la Región Occitanie, ofrecen transporte gratuito desde Tarbes hasta los puntos de salida.

>> Toda la INFORMACIÓN en la página web de Tarbes Pyrénées Athlétisme

Qualifikationsveranstaltung für die französischen Meisterschaften, organisiert von Tarbes Pyrénées Athlétisme, mit Unterstützung von Lourdes Roller.

HALBMARATHON 21.1 km

Straßenrennen für Läufer, Inlineskater und Handbiker mit Start in Lourdes

9h10 ? Inline-Skates Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

9h20 ? Handisports Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

9h30 ? Läufer Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

LÄUFEN UND GEHEN 12 km

Offener Lauf für Läufer und Walker mit Start in Lanne

9h00 ? Läufer 12 km, Festsaal von Lanne

9h05 ? Wanderer 12 km , Festsaal von Lanne

Gut zu wissen : TRANSPORT

Die Organisation stellt in Zusammenarbeit mit der SNCF und der Region Okzitanien den Teilnehmern ein kostenloses Transportmittel von Tarbes zu den Startorten zur Verfügung.

>> Alle INFORMATIONEN auf der Website von Tarbes Pyrénées Athlétisme

