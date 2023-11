Déambulation l’Angélus Départ de l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur, 25 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Echassier comédien ange lumineux.

Laissez-vous guider dans son univers féérique. L’angélus est d’une beauté à vous couper le souffle. Celui-ci déambule avec grâce, à la tombée de la nuit ce personnage s’illumine.

– Tout public.

– Gratuit..

2023-12-25 18:00:00 fin : 2023-12-25 . EUR.

Départ de l’Office de Tourisme LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Stilt-walker, actor, luminous angel.

Let yourself be guided into his magical world. The angelus is breathtakingly beautiful. As night falls, this graceful figure lights up.

– Open to all.

– Free admission.

Zanquero, actor, ángel luminoso.

Déjese guiar por su mundo mágico. El ángelus es de una belleza impresionante. Se pasea con gracia y, al caer la noche, se ilumina.

– Abierto a todos.

– Entrada gratuita.

Stelzenläufer Komödiant Leuchtender Engel.

Lassen Sie sich in seine märchenhafte Welt führen. Der Engel ist von einer Schönheit, die Ihnen den Atem raubt. Dieser wandelt anmutig umher, bei Einbruch der Dunkelheit leuchtet diese Figur.

– Für alle Altersgruppen geeignet.

– Kostenlos.

