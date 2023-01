Visite jeu ‘La cité des défis’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Jouez, en famille ou entre amis, à Guérande ! Questions de rapidité, éléments cachés, vrai/faux, blind test… autant de challenges qui vous attendent. Une manière ludique et interactive de découv… Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire Jouez, en famille ou entre amis, à Guérande ! Questions de rapidité, éléments cachés, vrai/faux, blind test… autant de challenges qui vous attendent. Une manière ludique et interactive de découvrir le patrimoine de Guérande au 19ème siècle. À vous de jouer !

Visite conseillée avec des enfants à partir de 8 ans. *Confort de visite : *

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

