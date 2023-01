Visite guidée thématique “Artisans et artistes’ Départ de l’Office de tourisme, 21 mai 2023, Guérande.

Billet: 9, Billet: 5, Billet: 4

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir la visite Artisans et artistes. Aborder les différents métiers, savoir-faire, techniques des bâtisseurs et des artistes d’hier et d’aujourd’hui qui ont permis de construire, étudier et mettre en valeur le patrimoine guérandais.



