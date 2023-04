Visite guidée ‘Les personnages guérandais célèbres ou pas’ Départ de l’Office de tourisme, 16 avril 2023, Guérande.

Visite guidée ‘Les personnages guérandais célèbres ou pas’ Dimanche 16 avril, 15h00 Départ de l’Office de tourisme Billet: 9, Billet: 5, Billet: 4

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir Les personnages guérandais célèbres ou pas. Des hommes et des femmes ont marqué l’histoire et le visage de Guérande. Croisez le chemin d’Honoré De Balzac, Louis de Sol de Grisolles ou encore Jeanne de Flandre dont leurs actions restent ancrées dans le patrimoine de la ville…

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

