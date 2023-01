Visite guidée ‘Les secrets de la Collégiale’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir les secrets de la collégiale. L’église Saint-Aubin, monument emblématique de Guérande, éveillera votre curiosité par son architectu… Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir les secrets de la collégiale. L’église Saint-Aubin, monument emblématique de Guérande, éveillera votre curiosité par son architecture gothique et son décor intérieur. Découvrez les détails des vitraux, leurs jeux de lumières et admirez le panorama sur la presqu’île depuis son clocher. Une visite qui vous mènera sur les traces de son histoire et de son évolution. *Confort de visite : *

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

2023-03-19T15:00:00+01:00

2023-03-19T16:30:00+01:00

