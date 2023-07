Fresque historique – Balade urbaine théâtralisée Départ de l’Office de Tourisme Aubagne, 22 août 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

« Albania, une grande épopée »

En partenariat avec la compagnie de théâtre la Comédie d’un Autre Temps

Création et mise en scène de Christophe Gorlier.

2023-08-22 18:30:00 fin : 2023-08-22 20:30:00.

Départ de l’Office de Tourisme

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



« Albania, a great epic

In partnership with La Comédie d’un Autre Temps theater company

Created and directed by Christophe Gorlier

« Albania, una gran epopeya

En colaboración con la compañía de teatro Comédie d’un Autre Temps

Creada y dirigida por Christophe Gorlier

« Albania, ein großes Epos »

In Partnerschaft mit der Theatergruppe La Comédie d’un Autre Temps

Kreation und Inszenierung von Christophe Gorlier

