Randonnée La Montgolfière Départ de l’hippodrome Sainte-Verge, 3 septembre 2023, Sainte-Verge.

Sainte-Verge,Deux-Sèvres

Participez à une balade ludique qui vous mènera hors des sentiers battus au travers de paysages aussi variés que préservés. 3 randonnées pédestres et 3 sorties vélos. Ouvert tous..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Départ de l’hippodrome Route de Saumur

Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us for a fun-filled walk that takes you off the beaten track through landscapes as varied as they are unspoilt. 3 hikes and 3 bike rides. Open to all.

Participe en un divertido paseo que le llevará fuera de los caminos trillados a través de paisajes tan variados como vírgenes. 3 paseos a pie y 3 en bicicleta. Abierto a todos.

Nehmen Sie an einer spielerischen Wanderung teil, die Sie abseits der ausgetretenen Pfade durch ebenso vielfältige wie unberührte Landschaften führt. 3 Wanderungen und 3 Fahrradtouren. Offen für alle.

