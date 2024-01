COURSE NOCTURNE ENTRE PLAGES ET CHEMINS CREUX Départ de l’Hippodrome Pornichet, samedi 3 février 2024.

Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03

Proposée par l’association Courir Ensemble au profit de l’Association Séjour Orphelins Sapeurs Pompiers.

Le samedi 3 février à 17h.

Départ de la piste de trot.

Course de 11km à 18h15

Course de 17 km à 18h

Course de 11 km à 17h

Pas de chrono.

Tarif : 7 €

Gilet fluo et lampes obligatoires.

Prévoir son ravitaillement.

Inscription en cliquant ici

Départ de l’Hippodrome avenue de l’Hippodrome

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



