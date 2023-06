BALADES GORRONNAISES – SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN, SON BOURGE ET SON ÉGLISE départ de l’église Saint-Aubin-Fosse-Louvain, 5 juillet 2023, Saint-Aubin-Fosse-Louvain.

Saint-Aubin-Fosse-Louvain,Mayenne

L’association Conservation du Patrimoine Gorronnais vous invite à découvrir la ville comme vous ne l’avez jamais vue avec les Balades Gorronnaises..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 21:45:00. .

départ de l’église

Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire



The association Conservation du Patrimoine Gorronnais invites you to discover the town as you’ve never seen it before with the Balades Gorronnaises.

La asociación Conservation du Patrimoine Gorronnais le invita a descubrir la ciudad como nunca antes la había visto con las Balades Gorronnaises.

Der Verein Conservation du Patrimoine Gorronnais lädt Sie ein, mit den Balades Gorronnaises die Stadt zu entdecken, wie Sie sie noch nie gesehen haben.

Mise à jour le 2023-06-26 par eSPRIT Pays de la Loire