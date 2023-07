Visite guidée « Balade romantique entre opéra et littérature » Départ de l’église de Bougival Visite guidée « Balade romantique entre opéra et littérature » Départ de l’église de Bougival, 17 septembre 2023, . Visite guidée « Balade romantique entre opéra et littérature » Dimanche 17 septembre, 14h30 Départ de l’église de Bougival gratuit dans la limite des places disponibles Visite guidée « Balade romantique entre opéra et littérature » entre les sites patrimoniaux de la commune de Bougival avec des arrêts musicaux Départ de l’église de Bougival Place des Combattants 78380 Bougival 78380 Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 88 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 @clubphotobougival Détails Autres Lieu Départ de l'église de Bougival Adresse Place des Combattants 78380 Bougival Lieu Ville Départ de l'église de Bougival

Départ de l'église de Bougival https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//