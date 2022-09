Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain Départ de l’Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Une contre-visite loufoque de Rouen, par la compagnie Joseph K. Départ de l’Aître Saint-Maclou 186 Rue Martainville, 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Détaché par le service Finances, Marketing et Patrimoine, un guide et son vieil emploi-jeune mènent une contre-visite loufoque de Rouen… où l’on découvrira ce que la cité entendait laisser sous le tapis. Départ du cloître de l’Aître Saint-Maclou

