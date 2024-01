Cet évènement est passé Chablis de la Pierre au Vin – Visite guidée et dégustation Départ de la visite guidée devant l’Office de Tourisme de Chablis Chablis Catégories d’Évènement: CHABLIS

fin : 2024-12-31 19:00:00 . Envie de découvrir Chablis, mondialement connu pour ses vins blancs, en couple, en famille ou entre amis ? Amandine Chevallier, guide-conférencière, vous propose une expérience originale de visite-dégustation. Suivez-la à travers les ruelles du village pour découvrir l’histoire et le patrimoine local. La guide vous conduira dans un domaine chablisien pour une dégustation commentée des vins du domaine. EUR.

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

