Départ de la sixième étape du Critérium du Dauphiné Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Rives

Départ de la sixième étape du Critérium du Dauphiné Rives, 10 juin 2022, Rives. Départ de la sixième étape du Critérium du Dauphiné Rives

2022-06-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-10 13:00:00 13:00:00

Rives Isère Rives La Ville de Rives va vibrer au rythme de la “petite reine” en accueillant le départ de la sixième étape du 74ème Critérium du Dauphiné et les meilleurs cyclistes mondiaux. accueil@ville-de-rives.fr +33 4 76 91 46 44 Rives

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Rives Autres Lieu Rives Adresse Ville Rives lieuville Rives Departement Isère

Rives Rives Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives/

Départ de la sixième étape du Critérium du Dauphiné Rives 2022-06-10 was last modified: by Départ de la sixième étape du Critérium du Dauphiné Rives Rives 10 juin 2022 Isère rives

Rives Isère