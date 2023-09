La randonnée des vendanges Départ de la salle de la Fraternelle Thouars, 8 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Découvrez le paysage viticole thouarsais à travers 2 circuits de randonnée pédestre de 8 et 14km. Coté saveur, un café de bienvenue sera offert au départ et des pauses gourmandes seront proposées sur les parcours. Alors suivez la grappe !

Départ de 8h à 10h.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Départ de la salle de la Fraternelle Soulbrois – Mauzé Thouarsais

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the Thouarsais vineyard landscape through 2 hiking circuits of 8 and 14 km. A welcome coffee will be offered at the start and gourmet breaks will be proposed along the way. So follow the cluster!

Departure from 8am to 10am

Descubra el paisaje vitivinícola de Thouarsais en 2 recorridos a pie de 8 y 14 km. Se ofrecerá un café de bienvenida al inicio, y habrá pausas gastronómicas a lo largo del recorrido. Así que, ¡a disfrutar!

Salida de 8h a 10h

Entdecken Sie die Weinlandschaft von Thouarsais auf zwei Wanderrouten von 8 und 14 km Länge. Am Start gibt es einen Begrüßungskaffee und auf den Strecken werden Schlemmerpausen angeboten. Folgen Sie also der Traube!

Abfahrt von 8 bis 10 Uhr

Mise à jour le 2023-09-06 par Maison du Thouarsais