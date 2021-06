Départ de La Route Randonnée Découverte « La chevauchée 2021 » Corn, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Corn.

Départ de La Route Randonnée Découverte « La chevauchée 2021 » 2021-07-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-24

Corn Lot Corn

Visite du bivouac « salle des fêtes » chevaux de toutes races , animations !

Repas en plein air ouvert au public sans réservations menu du terroir avec produits locaux bio, salade verte et farçous, aligot saucisse de porc, dessert.

-Animations plein air: -dance COUNTRY avec la participation de Canyon’s Gramat, Groupe Celtique Parfum de Folk !

L’ esprit en est le suivant : découverte et promotion d’un patrimoine naturel, historique et architectural et de ses paysages au rythme du pas des chevaux. Nous découvrons des sites d’exceptions et des villages classés parmi les plus beaux de France.

Une expérience à partager avec des cavaliers de toutes les disciplines équestres auxquels sont associés également les meneurs d’attelage, les marcheurs et les vététistes, qui se retrouvent dans une même communion avec la nature.

Un plaisir des sens qui se poursuit avec la découverte de la gastronomie locale qui leur est proposé chaque jour.

Une belle aventure humaine devenue une tradition, la chevauchée 2021 se déroulera à travers les départements du Lot, du Tarn-et Garonne et de l’Aveyron .

Depuis 2013, la Route Randonnée Découverte rend hommage à la Route du Sel et propose à ses randonneurs dans un esprit convivial et festif de cheminer l’Occitanie.

Menée par Vanessa Sandoval, elle souhaite faire découvrir et partager aux participants son amour du Cheval et du Patrimoine local, avec l’aide de son équipe de bénévoles, attentifs et impliqués.

Le rassemblement de cette nouvelle édition se déroulera à Corn !

van.1979@hotmail.fr

OTGF©Jérôme Morel

