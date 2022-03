Départ de la Redadeg de Vitré Chateau de Vitré, 20 mai 2022, Vitré.

Départ de la Redadeg de Vitré

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Chateau de Vitré

Cour et place du Château : ANIMATIONS Jeux bretons / Maquillage / Initiation à la langue bretonne avec Virginie Pronost Stands associatifs et partenaires CONCERTS / FEST-NOZ Le P’tit Bal des Queniaos • Trio Forj • Digresk • Korydwenn • Bagad Dor Vras, danseurs et musiciens basques Garaztarrak Emission radio avec Koz Media et Radio Kerne en direct. Restauration et buvettes PRIX LIBRE

Prix libre

Cour et place du Château

Chateau de Vitré Chateau de vitré Vitré Ille-et-Vilaine



2022-05-20T16:30:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T01:00:00