Téléthon Départ de la mairie Louchy-Montfand, 7 octobre 2023, Louchy-Montfand.

Louchy-Montfand,Allier

Au programme de Louchy Patrimoine : Balade motos / voitures anciennes, pause gouter à Nades et visite du musée de l’automobile à Bellenaves. Rando cyclo de 65km ou rando cyclo VAE de 40km.

Marche, challenge famille et repas en soirée ….

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Départ de la mairie

Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the Louchy Patrimoine program: motorbike/antique car ride, snack break in Nades and visit to the Bellenaves automobile museum. 65km cyclo tour or 40km VAE cyclo tour.

Walk, family challenge and evening meal?

El programa Louchy Patrimoine incluye un paseo en moto/coche antiguo, un tentempié en Nades y una visita al museo del automóvil de Bellenaves. Un paseo en bicicleta de 65 km o un paseo en bicicleta VAE de 40 km.

¿Paseo, reto familiar y cena?

Auf dem Programm von Louchy Patrimoine stehen: Motorrad-/Oldtimerfahrten, eine Vesperpause in Nades und ein Besuch des Automobilmuseums in Bellenaves. Radtour von 65 km oder Radtour VAE von 40 km.

Wanderung, Familienchallenge und Essen am Abend?

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme Val de Sioule