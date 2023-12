Journée « Stockfish » en Aveyron départ de la Gare SNCF de Montrabé Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée « Stockfish » en Aveyron
Mardi 19 mars 2024, 07h00
départ de la Gare SNCF de Montrabé
Montrabé
64€ par personne

Fin : 2024-03-19T07:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00 visite du Château de Bournazel et du Musée de la Mine

visite du Château de Bournazel et du Musée de la Mine
Suivi d'un déjeuner en averonnais
Renseignements et inscriptions :
BARBE Bernard 06 19 11 03 04 ou Pardo Marie Josée 06 63 17 81 30
départ de la Gare SNCF de Montrabé
allee de la Gare 31850 MONTRABE
Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

