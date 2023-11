118e Critérium des calanques Départ de la calanque de Port Miou, Luminy et du portail de la Campagne Pastré Marseille 8e Arrondissement, 3 mars 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Association des Excursionnistes Marseillais organise le dernier dimanche de février le Criterium des Calanques, qui se déroulera au sein du Parc National des Calanques..

2024-03-03 08:00:00 fin : 2024-03-03 . .

Départ de la calanque de Port Miou, Luminy et du portail de la Campagne Pastré

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association des Excursionnistes Marseillais organizes on the last Sunday of February the Criterium des Calanques, which will take place in the Parc National des Calanques.

La Association des Excursionnistes Marseillais organiza el Criterium des Calanques el último domingo de febrero, que tendrá lugar en el Parque Nacional de Calanques.

Die Association des Excursionnistes Marseillais organisiert am letzten Sonntag im Februar das Criterium des Calanques, das im Nationalpark der Calanques stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille