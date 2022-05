Départ de la 43e transpyrénéenne à moto Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le samedi 4 juin à 07:00

La 43e édition de la Transpyrénéenne, organisée par le Moto-camping club toulousain, partira du boulodrome de Colomiers pour un périple de plus de 1400 km par delà les terres espagnoles. Venez encourager les 250 motards au départ ! Entrée libre Horaires ——– 7h00 **Détails sur le lieu**: Boulodrome de Colomiers, route de Pibrac Boulodrome de Colomiers, route de Pibrac Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

