MARCHE GOURMANDE Départ : Centre aquatique – rue de la Piscine Sarrebourg, 13 août 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le syndicat d’initiative de Sarrebourg organise une marche gourmande ! Sur un parcours de 9,5km découvrez l’étang de la ville, les bords de Sarrebourg, la forêt avec ses vues panoramiques et vos pas vous mènerons vers le golf.

Départ à partir de 10h30, toutes les 10 min jusqu’à 13h00.

Un verre souvenir gravé par Cristal Lehrer compris.

Uniquement sur réservation. Tout public

Dimanche 2023-08-13 10:30:00 fin : 2023-08-13 13:00:00. 39 EUR.

Départ : Centre aquatique – rue de la Piscine

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Sarrebourg tourist office is organizing a gourmet walk! On a 9.5km route, discover the town’s pond, the banks of the Sarrebourg river, the forest with its panoramic views, and your steps will lead you to the golf course.

Departure from 10:30 a.m., every 10 minutes until 1:00 p.m.

A souvenir glass engraved by Cristal Lehrer included.

Only on reservation

La oficina de turismo de Sarrebourg organiza un paseo gastronómico A lo largo de un recorrido de 9,5 km, descubra el estanque de la ciudad, las orillas del río Sarrebourg, el bosque con sus vistas panorámicas y sus pasos le llevarán hasta el campo de golf.

Salida a las 10.30 h, cada 10 minutos hasta las 13 h.

Incluye una copa de recuerdo grabada por Cristal Lehrer.

Sólo con reserva

Der Fremdenverkehrsverein von Saarburg organisiert eine Gourmetwanderung! Auf einer Strecke von 9,5 km entdecken Sie den Stadtweiher, die Ufer von Saarburg, den Wald mit seinen Panoramablicken und Ihre Schritte werden Sie zum Golfplatz führen.

Abfahrt ab 10:30 Uhr, alle 10 Minuten bis 13:00 Uhr.

Ein von Cristal Lehrer graviertes Erinnerungsglas ist inbegriffen.

Nur mit Reservierung

Mise à jour le 2023-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG