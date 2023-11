Dax Tellement Noël : Promenade des Illuminations. Départ Carreau des Halles Dax, 9 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Organisée par l’U.S Dax Omnisports. En famille ou entre amis , venez arpenter les rues illuminées du centre ville avec un roadbook, et réaliser des minis et grands jeux. Inscription sur place dès 16h.30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Départ Carreau des Halles

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by U.S Dax Omnisports. With family or friends, come and explore the illuminated streets of the town center with a roadbook, and play mini and large games. Registration on site from 4.30 pm.

Organizado por U.S Dax Omnisports. En familia o entre amigos, recorra las calles iluminadas del centro de la ciudad con un roadbook y participe en minijuegos y grandes juegos. Inscripciones in situ a partir de las 16.30 h.

Organisiert von der U.S Dax Omnisports. Mit der Familie oder mit Freunden können Sie mit einem Roadbook durch die beleuchteten Straßen der Innenstadt laufen und Mini- und Großspiele machen. Anmeldung vor Ort ab 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Grand Dax