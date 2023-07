Ateliers artistiques : Elisabeth DELETANG Départ Aussillon – Balades Vallée du Thoré Labastide-Rouairoux, 17 juillet 2023, Labastide-Rouairoux.

Ateliers artistiques : Elisabeth DELETANG 17 – 27 juillet Départ Aussillon – Balades Vallée du Thoré Réservation auprès de la médiathèque

Des temps d’initiation sur 4 journées pendant le mois de juillet, autour d’ateliers/actions dédiés à la rencontre avec les paysages, les structures culturelles, les environnements proches et pourtant si différents. Tous ces temps seront accolés à la découverte de certaines pratiques artistiques, telles que le dessin, l’estampe, la gravure, la photo.

Une belle aventure pour se redécouvrir, se reconnecter à soi.

L’activité physique s’intégrera pleinement de ces journées « dessin et balade », beaucoup d’observation, des dessins et de l’écriture et de balades.

Les participants pourront, tout en alliant l’art, vivre cette parenthèse de découverte des paysages et de la nature, telle une mémoire évoquant des souvenirs et un rappel à soi.

Vallée du Thoré Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie

