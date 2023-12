Grande déambulation de Noël par la compagnie Elixir Départ au bourg Ouistreham, 3 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La compagnie Elixir vous invite à leur parade de lumière « Astro Diva ».

Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de lumière, ces acrobates dansent sur la voie lactée et jonglent avec des comètes dans un ballet d’étoiles. Le Père Noël fera l’ouverture de la déambulation. Circuit : avenue Michel Cabieu – Port – Avenue du Général Leclerc – Avenue de la Mer- Arrivée Esplanade Lofi (spectacle final !).

2023-12-20 17:30:00 fin : 2023-12-20 19:00:00. .

Départ au bourg

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Elixir company invites you to their « Astro Diva » light parade.

Surrounded by Astros, magical characters and creatures of light, these acrobats dance on the Milky Way and juggle comets in a ballet of stars. Santa Claus will open the procession. Route: avenue Michel Cabieu – Port – Avenue du Général Leclerc – Avenue de la Mer- Arrival Esplanade Lofi (final show!)

La compañía Elixir le invita a su desfile de luces « Astro Diva ».

Rodeadas de Astros, personajes mágicos y criaturas de luz, estas acróbatas bailan sobre la Vía Láctea y hacen malabares con cometas en un ballet de estrellas. Papá Noel abrirá el desfile. Recorrido: avenue Michel Cabieu – Port – Avenue du Général Leclerc – Avenue de la Mer – Final Esplanade Lofi (¡espectáculo final!)

Die Kompanie Elixir lädt Sie zu ihrer Lichtparade « Astro Diva » ein.

Umgeben von den Astros, magischen Figuren und Lichtwesen, tanzen diese Akrobaten auf der Milchstraße und jonglieren mit Kometen in einem Sternenballett. Der Weihnachtsmann wird den Umzug eröffnen. Rundgang: Avenue Michel Cabieu – Hafen – Avenue du Général Leclerc – Avenue de la Mer- Ankunft Esplanade Lofi (Abschlussshow!)

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Caen la Mer