Flânerie Guérandaise Départ 1 place du Marché au Bois Guérande, 16 septembre 2023, Guérande.

Flânerie Guérandaise Samedi 16 septembre, 14h30 Départ 1 place du Marché au Bois 1 personne: 0

Déambulation dans les rues guérandaises, ponctuée de surprises pour les yeux et les oreilles.

Renseignements et inscriptions par mail.

Pour fêter ces 30 années d’existences, les veuzous et les chantous organisent, du 15 au 24 septembre 2023, différents événements autour de la musique et du chant traditionnels sur la Presqu’île guérandaise.

Départ 1 place du Marché au Bois puis déambulation dans la ville 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 04 35 »}, {« type »: « email », « value »: « les.veuzous@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesveuzousdelapresquile.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/flanerie-guerandaise-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS