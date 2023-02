DEPARDIEU CHANTE BARBARA M.A.CH 36, 21 avril 2023, DEOLS.

Becker's Prod (2-1081206 / 3-1081207) présente ce concert DEPARDIEU CHANTE BARBARA« A la fois colossal et fragile, toujours juste, il la chante, il la dit. » On ne pourrait mieux résumer l'esprit de ce « récital souvenir » que le journaliste de Télérama : un moment « hors du temps », hors des normes et pourtant si juste et émouvant. L'acteur, ami intime de Barbara avec qui il interpréta la pièce musicale Lily Passion en 1986, et le pianiste-chef d'orchestre Gérard Daguerre, compagnon de route pendant 17 ans de la chanteuse, ont enregistré ensemble quatorze chansons créées par « la Dame en noir », comme autant de déclarations d'amour chantées par un Depardieu aussi bouleversé que bouleversant. Après le disque, il y eut la scène qui vit ce duo prendre corps.

« A la fois colossal et fragile, toujours juste, il la chante, il la dit. » On ne pourrait mieux résumer l’esprit de ce « récital souvenir » que le journaliste de Télérama : un moment « hors du temps », hors des normes et pourtant si juste et émouvant. L’acteur, ami intime de Barbara avec qui il interpréta la pièce musicale Lily Passion en 1986, et le pianiste-chef d’orchestre Gérard Daguerre, compagnon de route pendant 17 ans de la chanteuse, ont enregistré ensemble quatorze chansons créées par « la Dame en noir », comme autant de déclarations d’amour chantées par un Depardieu aussi bouleversé que bouleversant. Après le disque, il y eut la scène qui vit ce duo prendre corps.

