Saint-Brieuc

Deomp da c'hoari

Ti ar Vro-l'Ôté, le samedi 11 septembre à 20:30

Ti ar Vro-l’Ôté, le samedi 11 septembre à 20:30

Ouverte à tous les brittophones désireux de se retrouver et de passer un bon moment en breton et en breton seulement. Elle peut être aussi un complément appréciable à tous les apprenants qui souhaitent renforcer leurs apprentissages, à condition de vouloir jouer le jeu, anat deoc’h…!

Entrée libre, gratuit

Soirée jeux en breton Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T22:30:00

