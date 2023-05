Piazzollimots 6 Rue de l’Abbaye, 10 juin 2023, Déols.

Un concert de Tango dans le cloître de l’abbaye de Déols, s’intitule Piazzollimots. Les musiciens seront accompagnés par un duo de danseurs Franco-Argentin, Lydie Ballereau et Sebastiàn Escobar..

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



A tango concert in the cloister of the Abbey of Déols, is entitled Piazzollimots. The musicians will be accompanied by a duo of Franco-Argentine dancers, Lydie Ballereau and Sebastiàn Escobar.

Un concierto de tango en el claustro de la Abadía de Déols lleva por título Piazzollimots. Los músicos estarán acompañados por un dúo de baile franco-argentino, Lydie Ballereau y Sebastiàn Escobar.

Ein Tangokonzert im Kreuzgang der Abtei von Déols trägt den Titel Piazzollimots. Die Musiker werden von einem französisch-argentinischen Tanzduo, Lydie Ballereau und Sebastiàn Escobar, begleitet.

