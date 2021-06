Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Déodat de Séverac, entre régionalisme et modernité Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Déodat de Séverac, entre régionalisme et modernité, organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts – Création, Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles (LLA-Créatis) de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès Samedi 3 juillet Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine La bibliothèque accueille la journée de clôture de ce colloque international de musicologie, commencé le 1er et le 2 juillet à l’Université. Déodat de Séverac, entre régionalisme et modernité, organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts – Création, Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles (LLA-Créatis) de l’Univer Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

