DENVER & SMELL La Dame du Mont, 13 novembre 2021, Marseille.

La Dame du Mont, le samedi 13 novembre à 21:00

– dnver – >> [https://www.mixcloud.com/dnver/](https://www.mixcloud.com/dnver/) dnver a plusieurs passions, la musique en est (évidemment) une, et il adore (évidemment) la partager. Côtoyer des DJ, puis travailler dans le monde de la nuit lui donnait un aperçu , mais il en voulait plus; il s’est donc dit un jour (ou peut-être une nuit ?) : « Pourquoi pas moi ?! » et a pris le taureau par les cornes. Il a ainsi fait danser nombres de personnes, entre autres à @La Dame du Mont, la @Danceteria, @Le Chapiteau seul ou accompagné d’activistes du dancefloor, jonglant entre différents genres (House, Disco, Techno, Bass Music) tout en saupoudrant de pépites diverses et variées. Il revient gonflé à bloc samedi, pour nous faire danser et passer du bon temps sur de la bass de qualité ! – Smell – >> [https://soundcloud.com/smell-music](https://soundcloud.com/smell-music) Smell est tombé dans la marmite de bass music très tôt, et en a fait son cheval de bataille. Ses productions et ses playlists montrent qu’il n’a pas à rougir devant les têtes d’affiche ! Il sera avec son partner in crime samedi pour vous faire vibrer et faire fondre vos semelles sur le dancefloor ! ____________________ La Dame du Mont 16h30 /01h30 HAPPY HOUR 17h/ 21h

