Lors de la semaine nationale de la dénutrition la ville organise, en association avec le centre de soins des infirmiers, une rencontre, des échanges et des informations sur le thème de la dénutrition des séniors. Sur inscriptions avant le 10 novembre 05 32 09 68 25 ou 07 76 96 12 62 Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:30:00

