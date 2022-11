Denuit (release party) + Namid’A + Jl Icy Cold Records+ Vincent Manic Dj set L’international, 21 novembre 2022, Paris.

Le lundi 21 novembre 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 10 EUR

Tsc Records & l’international Paris présentent…

La release party du nouvel album de Denuit sortie le 11 Novembre prochain chez Manic Depression Records / No Need Name.

Denuit

(Montpellier-Goth Night Wave)

Denuit est un duo à la vie à la mort. Goth as fuck, leur couleur préférée est le noir. Sur scène ils font des rituels étranges avec des crânes d’animaux et pourtant ils sont vegans ! Leur style ? Si Depeche Mode et The Cure étaient un duo et que Robert Smith chantait comme Siouxsie. C’est froid, c’est nocturne mais jamais déprimant, c’est de la Night-Wave un point c’est tout.

NAMID’A

(Paris-Post punk)

NAMiD’A est un nouveau projet musical parisien s’orientant autour de l’indie-rock/post-punk revival avec une touche typiquement mélodique et mélancolique. Le nom du groupe est un jeu de mot: Namida signifiant « larme » en Japonais et Namid prénom féminin signifiant « étoile »

+ Dj set Jl Icy Cold Records

+ Dj set Vincent Manic Depression Records

En partenariat avec :

No Need Name

Manic Depression Records

Icy Cold Records

Agendark

Tohu Bohu VL

Indezine

Fréquznce Guasch IDFM

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

