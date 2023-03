Sallertaine : Dans le Rétro DENTELLES ET FICELLES Sallertaine Catégories d’Évènement: Sallertaine

Sallertaine : Dans le Rétro DENTELLES ET FICELLES, 1 avril 2023, Sallertaine. Sallertaine : Dans le Rétro 1 et 2 avril DENTELLES ET FICELLES « Dentelles et Ficelles » vous accueille dans son atelier à l’occasion des Journées Eurpéennes des Métiers d’Art.

Au programme, présentation du savoir-faire, découverte de l’atelier des création. Depuis ma plus tendre enfance, la couture a toujours été présente dans ma vie. Dans les années 80, je passe un CAP et un Brevet de Technicien en confection de l’habillement.

Après 14 ans passé comme patronnière dans une entreprise de confection et 6 ans dans le milieu du bien-être, je réalise mon rêve fin 2011 en créant ma marque « Dentelles et Ficelles » où sacs et accessoires vont être créés.

J’ouvre mon atelier tout d’abord sur la commune de Saint Gervais en Vendée, puis rejoins le collectif « l’Île aux artisans » à Sallertaine à l’été 2015 et m’installe définitivement en 2018.

Comme un air d’autrefois, une touche de rétro, un peu de glamour, je revisite toutes les époques de la mode en jouant avec les matières naturelles et synthétiques, ainsi que la pose de fermoirs cousus à la main.

Puis formée au travail du cuir en 2018, je découvre l’incroyable palette des cuirs fantaisies qui me permettent de créer de nouvelles collections plus intemporelles, colorées et chatoyantes.

DENTELLES ET FICELLES 42B RUE DE VERDUN 85300 SALLERTAINE

