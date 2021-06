Beaucamps-le-Jeune Château de Beaucamps-le-Jeune Beaucamps-le-Jeune, Somme Dentelles de Calais – Eugene SAMSON – Famille TESTELIN Château de Beaucamps-le-Jeune Beaucamps-le-Jeune Catégories d’évènement: Beaucamps-le-Jeune

Exposition des Tulles et Dentelles de Calais. Manufacture « Famile TESTELIN – SAMSON ». 1909 – 1968 Photos d’époque, dentelles, dessins, echantillons, outils. Exposition des Tulles et Dentelles de Calais Château de Beaucamps-le-Jeune 2 rue Chantereine – 80430 Beaucamps-le-Jeune Beaucamps-le-Jeune Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

