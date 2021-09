Antignac Mairie d'Antignac Antignac, Cantal Dentelle aux fuseaux Mairie d’Antignac Antignac Catégories d’évènement: Antignac

Cantal

Dentelle aux fuseaux Mairie d’Antignac, 18 septembre 2021, Antignac. Dentelle aux fuseaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie d’Antignac

Dentelle aux fuseaux ——————– ### Exposition et démonstration Des dentellières vous recevront à la mairie d’Antignac, salle du conseil, samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Elles travailleront devant vous et présenteront leurs réalisations ainsi que le matériel de dentellière (carreaux anciens, divers fuseaux, différents fils ainsi que des modèles cartonnés de dentelle).

Pass sanitaire obligatoire.

Exposition et démonstration de dentelle aux fuseaux. Mairie d’Antignac 19, rue Paul Antoine Mirande 15240 ANTIGNAC Antignac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antignac, Cantal Autres Lieu Mairie d'Antignac Adresse 19, rue Paul Antoine Mirande 15240 ANTIGNAC Ville Antignac lieuville Mairie d'Antignac Antignac