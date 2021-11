Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille DENS TEKNICOLOR & BAB MARS L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le vendredi 5 novembre à 21:30

Vendredi 5 Novembre de 21h30 a 2h paf 2€ ———————————————— GROOV’ STATION techouse to hardtech ———————————————— * DENS CARIO (teknicolor) [https://soundcloud.com/densteknicolor](https://soundcloud.com/densteknicolor) * BAB MARS [https://soundcloud.com/bab2mars](https://soundcloud.com/bab2mars)

2€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T21:30:00 2021-11-05T02:00:00

Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille