Dénombrement / Concert Église protestante de Bouxwiller, 11 septembre 2021, Bouxwiller.

Dénombrement / Concert

Église protestante de Bouxwiller, le samedi 11 septembre à 20:30

**Samedi 11 septembre 2021 à 21h** **à l’église protestante, Rue de l’Église, 67330 BOUXWILLER** **Stéphane GARIN,** [**Jean-Philippe GROSS**](https://jeanphilippegross.com/) **– Concert** Pour leur première collaboration, Stéphane GARIN (percussions) et Jean-Philippe GROSS (électronique, diffusion) ouvrent en grand portes et fenêtres sur des paysages sonores neufs, où bruits, ambiances et instruments sont subtilement assemblés. Une composition inépuisable, à la fois fascinante et ludique. Durée : 32 min Co-production : La muse en circuit, Festival Densités, Fragment Soutien : Région Grand Est, Ville de Nancy, GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

Paysages sonores neufs, où bruits, ambiances et instruments sont subtilement assemblés. Une composition inépuisable, à la fois fascinante et ludique.

Église protestante de Bouxwiller Place de l’église, 67330 BOUXWILLER Bouxwiller Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T21:30:00