Venez tous nous rejoindre sur le beau parquet du [**Bal Pop’**](http://www.lebalpop.fr/) pour un bal / Fest-Noz du soir ! **Avec un épatant programme :** – Initiation aux danses traditionnelles de 20h à 21h- 21h – 21h30 Première partie avec Hervé Salaün (Solo)- 21h30 – 23h00 Bal Folk / Fest Noz avec Denoan Nantes est une porte d’entrée, un lieu de mélange entre les cultures bretonnes, gallos, vendéennes, angevines … D’un avant deux de travers à un laridé, d’une suite gavotte à une maraichine, Denoan vous propose un bal autour de ces influences variées, sur des thèmes traditionnels et des compositions. Mais Denoan, c’est avant tout la complicité de trois amis et la complémentarité de leurs instruments, qui prennent plaisir à vous faire danser avec énergie, sensibilité, toujours à l’affut d’un bon moment … Benoit Lardière : accordéon diatoniqueGuillaume Audran : ContrebasseOlivier Chéné : Mandole Pour découvrir un peu plus le groupe, vous pouvez aller voir leur site (photos / vidéos / …) :[https://denoan.wixsite.com/denoan/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdenoan.wixsite.com%2Fdenoan%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Q7DnK0AocoQNsTe9nsnowpW6-dKyQdOp0CLssOH5bRKoeSxqzXpbYB74&h=AT1i5L1RD0m6cJnVGTuI5vn7OkZbAojhZfRRucuJXUCdHHvkwcnETtnWfJwAfqCNYsgD9niZoECDSOPeeHjjh0cf2jq6F8evCBju-cMEy5iTtG6_L2ZmN_7wdXo4Jo3He8WVX8GhLCsjKWznVFbf&__tn__=q&c%5B0%5D=AT2mlEz1yhH96C8nUY-MoeS-JJ4nkNkTFHQuDqGOxsWtMiL8HvFUqTeOxnKtxtSKoRJgPlp3CpXSrtx8yFRa5ip6IAlQgThqHl5AYakO2ZSv71rKb40SnennIHa5yu5RB5Vy9uzT7EP0clnIYlO83uAXEP-ZotKD3ozuZr2qp4qs2SaOoQ)Soundcloud : [https://soundcloud.com/denoan1](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fdenoan1%3Ffbclid%3DIwAR2mffdnxIT154Z_1P8xAhoBVDGI1aMOLYp2KK1d5oZ-_tUxGxns09bFYhA&h=AT1ZubTYPcZ0W4Qno-y2kkSKyYVp87uQbXq6ZPswSq31o7bX2MwUw4R4qYnkUXAGMCony6XiqiHfzA5As9HHabYopUDn8xyhVt0ip_0CvlBBpHW_bb5kfY4JE0LGZUqQ8n-I-lZ0DmpfYFf7zns1&__tn__=q&c%5B0%5D=AT2mlEz1yhH96C8nUY-MoeS-JJ4nkNkTFHQuDqGOxsWtMiL8HvFUqTeOxnKtxtSKoRJgPlp3CpXSrtx8yFRa5ip6IAlQgThqHl5AYakO2ZSv71rKb40SnennIHa5yu5RB5Vy9uzT7EP0clnIYlO83uAXEP-ZotKD3ozuZr2qp4qs2SaOoQ)Facebook : [https://www.facebook.com/denoan1](https://www.facebook.com/denoan1?__cft__%5B0%5D=AZVCvgeKw-O_g_1jUGMlvQX1srLHin9ryDqRJh2kFgJpIE6PxN_I8UqesR1i9btvbudUUVY944ZSLhOJ_63QVhYhQIPkvL32WBwjx9OfJexQ5lY2w3TmJxl1W_y-cMGdv0n3QmthUeOw1EG7cghzp9YNR9pTdJUtjbt-g6qD7XkX4A&__tn__=q)Prix d’entrée 6€ + le prix d’une (ou deux, ou trois, …) consommation(s) de courtoisie pour le bal pop qui nous accueille ! Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Au Bal Pop’, 91 route de Vannes à Saint-Herblain. Tramway Ligne 3, arrêt Longchamp. *source : événement [Denoan au Bal Pop’](https://agendatrad.org/e/36284) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Denoan et Hervé Salaün
Le Bal Pop',Saint-Herblain (44)
91, Route de Vannes

