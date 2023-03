[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’Atelier D’Ennery Saint-Germain-Laprade Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’Atelier D’Ennery, 27 mars 2023, Saint-Germain-Laprade. [Rendez-vous d’Exception] Visite de l’Atelier 27 – 31 mars D’Ennery Rendez-vous d’Exception dans l’atelier D’Ennery L’atelier D’Ennery ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des JEMA. Nous vous proposons une visite de notre atelier, leader du matelassage sur-mesure à l’unité avec machines de piquage au cadre et en continu.

Un savoir-faire traditionnel avec des outils modernes et une équipe très bien formée.

Des clients de renom sur les marchés de la décoration, de la mode, du luxe et du bâtiment.

Entreprise labellisée EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, qui distingue les savoir-faire français d’excellence. Dates des Rendez-Vous d’Exception : Lundi 27 mars de 9h30 à 10h ou de 10h à 10h30

Mardi 28 mars de 10h à 10h30

Mercredi 29 mars de 10h à 10h30

Jeudi 30 mars de 10h à 10h30

Vendredi 31 mars de 10h à 10h30 Conditions de Réservation : Réservation au 04 71 03 03 56 en horaires de journée D’Ennery 43700 Saint Germain Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.denneryconfection.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T10:30:00+02:00 matelassage confection matelassée D’Ennery

