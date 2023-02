DENIZART & MILLER MABOUNGOU NOMAD BAISER SALE, 2 mars 2023, PARIS.

DENIZART & MILLER MABOUNGOU NOMAD BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 19:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Simon Denizart piano, Elli Miller Maboungou calebasse Le dernier projet du pianiste français Simon Denizart (Révélation Radio Canada) intitulé « NOMAD » est le fruit de trois ans de collaboration avec le percussionniste canadien Elli Miller Maboungou qui met en vedette principalement la calebasse (percussion d’Afrique de l’Ouest). Ensemble, ils forment un duo original et dynamique qui repousse les frontières des esthétiques instrumentales traditionnelles et offrent un voyage éclectique au travers d’une musique rythmée, mélodieuse et cinématique. Influencé par les musiques du monde, le jazz, le classique et la musique électronique, le répertoire présente des compositions originales instrumentales qui permettent de vivre un récit sur le thème du voyage, des migrations et des relations humaines. Nommé dans la catégorie Album de l’année Jazz au Gala de l’ADISQ 2021, l’album exprime l’univers et l’atmosphère de la complicité des deux musiciens. À Découvir !

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Simon Denizart piano, Elli Miller Maboungou calebasse

Le dernier projet du pianiste français Simon Denizart (Révélation Radio Canada) intitulé « NOMAD » est le fruit de trois ans de collaboration avec le percussionniste canadien Elli Miller Maboungou qui met en vedette principalement la calebasse (percussion d’Afrique de l’Ouest).

Ensemble, ils forment un duo original et dynamique qui repousse les frontières des esthétiques instrumentales traditionnelles et offrent un voyage éclectique au travers d’une musique rythmée, mélodieuse et cinématique.

Influencé par les musiques du monde, le jazz, le classique et la musique électronique, le répertoire présente des compositions originales instrumentales qui permettent de vivre un récit sur le thème du voyage, des migrations et des relations humaines.

Nommé dans la catégorie Album de l’année Jazz au Gala de l’ADISQ 2021, l’album exprime l’univers et l’atmosphère de la complicité des deux musiciens.

À Découvir !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici