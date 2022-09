DENISE LACH Coulaines Coulaines Catégories d’évènement: Coulaines

Sarthe Coulaines Denise Lach est calligraphe. Elle a enseigné, une vingtaine d’années, la sérigraphie et la conception scripturale à l’Ecole de Design de Bâle en Suisse. Les possibilités ludiques de la calligraphie, le dessin de lettres, ainsi que l’aspect textural de l’écriture font partie des éléments majeurs de sa démarche. Elle expose et enseigne réguliêrement en France et à l’étranger. Le stage qu’elle animera à l’Herberie du 28 au 30 octobre 2022, s’intitule Une seule lettre . Au travers d’une approche ludique et analytique d’une seule lettre, les stagiaires exploreront plusieurs possibilités de création. L’exposition sera visible du 3 au 28 octobre 2022 à l’Herberie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Le vernissage se déroulera à la fin de l’exposition, en présence de Denise Lach, le jeudi 27 octobre à 18h30.

Cette exposition de créations calligraphiques sera aussi l'occasion de découvrir des réalisations sur céramiques, créées avec Brigitte Long, céramiste, lors d'une résidence. Des visites commentées par Jean-Marie Dommeizel, peuvent être organisées, en faisant une demande par mail uniquement.

