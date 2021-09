Denise KING & Da House trio La cave à Jazz de la Cremaillère, 24 septembre 2021, Carnoux-en-Provence.

Denise KING & Da House trio

La cave à Jazz de la Cremaillère, le vendredi 24 septembre à 20:30

Influencée par Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Frank Sinatra et Aretha Franklin, Denise King est une des grandes voix du Jazz, du R&B, blues et gospel ! Elle peut ainsi travailler avec Billy Paul pour le fameux « Me and Mrs Jones » ainsi que pour Phyllis Hyman et Lou Rawls. Il fallut attendre 2008 pour qu’elle puisse avoir l’opportunité de se produire en France, qu’elle signe avec Cristal Records et qu’elle soit nominée par l’Académie du Jazz pour la meilleure voix du Jazz France by Academie du Jazz. Depuis sa carrière s’est accélérée et elle parcourt l’Europe dans les nombreux festivals. …Denise King “The King of Sing”! Deux propositions : 20€ Concert et 1 boisson au choix 40€ Concert et Dîner hors boissons (Choix de 2 menus entrées, plats, desserts)

20€ Concert et 1 boisson au choix ou 40€ Concert et Dîner hors boissons

♫JAZZ♫

La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône



2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T23:30:00