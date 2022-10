DENISE JARDINIÈRE VOUS INVITE CHEZ ELLE

2022-11-10 – 2022-11-13 14.5 14.5 EUR C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu. Alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : La légende de Paul, le prince solitaire… Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette mystérieuse invitation. Thibaut BOIDIN a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche-à-oreille est tel qu’il délocalise le spectacle dans des théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017. Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau ce spectacle, qui avait fait l’ouverture de TRAC la saison dernière. Il a reçu le prix du meilleur spectacle au festival off d’Avignon 2019 (Prix de la rédaction de «Avignon à L’Unisson») et compte aujourd’hui plus de 400 représentations. C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

